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أستاذ الكبد: الطلاب أكثر تفاعلا مع حملات التوعية ضد السرطان

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:41 م
الطلبة أكثر فاعلية
الطلبة أكثر فاعلية في حملات التوعية ضد السرطان
آية التيجي
قال الدكتور أشرف عمر استاذ الكبد والجهاز الهضمى بالقصر العيني في جامعة القاهرة، أن هناك توجهات كبيرة من الطلبة للتوعية ضد الإصابة بمرض السرطان وكيفية تجنب الإصابة بها، حيث ان الطلبة أكثر الأشخاص تحمسا تجاه التوعية، وأكثر فاعلية في توصيل الفكرة.

وأضاف "عمر" في تصريحات ادلى بها خلال حملة مع بعض اقوى للتصدى للأورام السرطانية، أن الشباب الصغار، والاطباء الصغار هم أكثر طاقة من الأطباء الكبار، وفي معظم الحملات يكونوا من أكثر المشاركين فيها بقوة، وبالأخص في الحملات التي تهدف إلى التوعية تجاه الكشف المبكر.

وتابع "عمر": لهذا السبب يجب الإستفادة بشكل أكبر من هذه القوى البشرة، والطاقة المتجددة عند هؤلاء الشباب، وذلك عبر توجيهم إلى القرى والنجوع النائية التي تجهل تماما حول طرق الكشف المبكرة، وتقديم الدعم الكامل لهم، لكي يستطيعوا التصدي لهذا المرض بكل الطرق.
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