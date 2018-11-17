المعهد الفرنسي ينظم أول أمسية تجمع بين القراءة والغناء والموسيقى

يقيم المعهد الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة أول أمسية شعرية له اليوم، حيث تجمع تلك الأمسية بين القراءة والغناء والموسيقى.





ومن المقرر أن تجمع الأمسية أيضا ما بين الشعر والموسيقى المعاصرة من خلال مشاركة المغنية مريم صالح والتي تعد وجه هام على الساحة المصرية لموسيقى البوب، حيث تقوم بالغناء للعديد من شعراء جيلها.





وذكر المعهد في بيانه، أن الأمسية تبدأ بالقراءة حيث يقوم العديد من المشاركين بقراءة نصوص شعرية باللغة العربية والفرنسية تم اختيارها من قبل مريم صالح، ثم يعقبها عزف فرقة الإخفاء في حديقة المعهد الفرنسي بمصر وستقوم مريم صالح وتامر أبو غزالة بغناء شعر ميدو زهير.



