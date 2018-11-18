حكم استخدام أدوات العمل في الأغراض الشخصية

ورد سؤال للشيخ عبد الحليم إبراهيم، عضو المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، مضمونة « ما استخدام أدوات العمل في الأغراض الشخصية »؟.



وأجاب الشيخ عبد الحليم إبراهيم قائلاً " إن الموظف يجب أن مؤتمن ولذلك يجب عليه ان يؤدي الأمانة لقوله تعالى { أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ}، كذلك يجب عليك أن يكون أمامك قول الله عز وجل { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.



وأشار الى أنه يجب المحافظة على أدوات العمل ولا تصح إستخدامها فى الأغراض الشخصية حتى تكون من الذين هم وأماناتهم وعدهم راعون.