قال الشيخ حسن عبد الباسط، عضو المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه ينبغي للمسلمين أن لا يغالوا فى المهور بل ينبغي التسهيل كما جاءت في ذلك الأحاديث والآثار، من الأحاديث قوله ﷺ: خير الصداق أيسره ، فينبغي للمؤمن أن لا يغالي، وينبغي لأهل المرأة أن لا يغالوا، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لمن خطب: التمس ولو خاتم من حديد ، وزوجه لما لم يجد زوجه على أن يعلمها بعض القرآن، فينبغي في هذا أن لا يغالي أحد في المهور، والنبي ﷺ تزوج على خمسمائة وزوج بناته على أربعمائة، فلو كان التغالي في المهور شرفاً وفضلاً لكان أولى به النبي ﷺ وأصحابه.



وأضاف عبدالباسط، فى الإجابة على سؤال « حكم التغالي في المهور؟»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للشباب فقال (( يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))، فإن كان الشاب يريد ان يتزوج فعليه ان يسعى الى هذا الأمور إعفافاً لنفسه، ولكنه ينبغي على المجتمع بعدم التغالى فى المهور.



وأشار الى أن الإسلام لم يضع حداً أعلى للمهر إلا أن السنة النبوية قد دعت الى تيسير الزواج ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)) وبين الله عز وجل فى كتابه فقال { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }.