السفيرة البلجيكية بالقاهرة تعليقاً على إنارة أضواء الكريسماس بشرم الشيخ: هذه هي مصر.. صور

أعربت السفيرة سيبيلي كارتير، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، عن سعاتها بالاحتفال الذي شارك فيه عدد من المسلمين والمسيحيين المتواجدين بشرم الشيخ لافتتاح أضواء الكريسماس بمدينة السلام .



وقالت السفيرة البلجيكية بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم افتتاح أضواء الكريسماس في شرم الشيخ الليلة ومن الجميل أن نرى السياح والمقيمين والمسيحيين والمسلمين وغير المؤمنين على حد سواء يحتفلون معا بهذا الحدث".



وذكرت أن احتفال المسلمين بجوار المسيحيين وغيرهم من الديانات الأخري دليل علي الأمان الذي تتمتع به مصر، قائلة: "هذه هي مصر".



وشاركت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سبيلي دو كارتير، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في شرم الشيخ نيابة عن وزيرة البيئة البلجيكية التي كان من المقرر لها أن تشارك في هذا المؤتمر الأممي حيث قالت "نتطلع إلى جدول أعمال عالمي طموح للتنوع البيولوجي خلال أيام انعقاد المؤتمر".