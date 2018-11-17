ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القمص سرجيوس: جمال عبد الناصر ساهم بـ 150 ألف جنيه لبناء كاتدرائية العباسية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال القمص سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، إن العمل بدأ في تجديد كاتدرائية العباسية منذ أربع سنوات، حيث أسهمت الكثير من الشركات والرسامين لإخراج الشكل النهائي للكاتدرائية.

وأوضح القمص خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية أكسترا نيوز، أن بابا الكرازة المرقسية البابا تواضروس يحضر تدشن الكاتدرائية بالعباسية غدا يوم الأحد ال18 من شهر نوفمبر تزامنا من افتتاح الكاتدرائية لأول مرة على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساهم ب 150 ألف جنيه في بناء الكاتدرائية.

وأشار وكيل عام البطريركية بالقاهرة إلى أن زيارة البابا تأتي تزامنا مع عيد تنصيبه الـ 6 كبابا للإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

اشتعال المنافسة في انتخابات مركز شباب محمد صلاح بالغربية.. صور

مفاجأة وراء حرمان محمد صلاح وأقاربه من التصويت فى انتخابات مركز الشباب..صور

صحيفة: بناة الأهرام أول من عرفوا الهليكوبتر والسفن الفضائية الحديثة

سقوط سور محور صفط اللبن ومصرع رجل وامرأة .. صور

تشييع جثمان ساطع النعماني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

منتصر الرفاعى يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلى ..فيديو

5 نصائح للتخلص من مشكلة قشرة الرأس

كارمن سليمان تنشر صورة برفقة زوجها على متن طائرة

رسميًا.. جزر القمر تهدي المغرب التأهل لـ أمم أفريقيا 2019

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

المتهم بتشويه طفل دمياط بمادة كاوية خلال خروجه من الحضانة: ارتكبت جريمتي للانتقام من والده

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

فيديو

مكرم: مصر رفضت الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في تخريب ليبيا.. فيديو
مكرم محمد أحمد: احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية كبيرة .. فيديو
مكرم محمد أحمد: أمريكا تسعى لحل أزمة قطر لتحقيق مصالحها.. فيديو
رئيس التنظيم والإدارة بقناة السويس تكشف علاقة إسعاد الموظفين بالنتائج الجيدة للهيئة
مكرم محمد أحمد: عودة الإخوان للمشهد مستحيلة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟