القمص سرجيوس: جمال عبد الناصر ساهم بـ 150 ألف جنيه لبناء كاتدرائية العباسية

قال القمص سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، إن العمل بدأ في تجديد كاتدرائية العباسية منذ أربع سنوات، حيث أسهمت الكثير من الشركات والرسامين لإخراج الشكل النهائي للكاتدرائية.



وأوضح القمص خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية أكسترا نيوز، أن بابا الكرازة المرقسية البابا تواضروس يحضر تدشن الكاتدرائية بالعباسية غدا يوم الأحد ال18 من شهر نوفمبر تزامنا من افتتاح الكاتدرائية لأول مرة على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



وأكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ساهم ب 150 ألف جنيه في بناء الكاتدرائية.



وأشار وكيل عام البطريركية بالقاهرة إلى أن زيارة البابا تأتي تزامنا مع عيد تنصيبه الـ 6 كبابا للإسكندرية.