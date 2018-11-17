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مرأة

شاهد.. إنجي أباظة في أحدث جلسة تصوير

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
ريهام قدري
خضعت الفنانة الشابة إنجي أباظة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد الكشكى، واعتمدت إنجي في جلسة التصوير علي اطلالاتها .


وتألقت "انجي" في جلسة التصوير بإطلالة أنثوية أنيقة بفستان اسود بسيط ، يخلو من التطريزات ،مع الميك اب ارتيست سولي و تم التنسيق مع شريف فؤاد.

وكانت إنجي ظهرت في العديد من الأدوار ولكنها لمعت مؤخرًا في شخصية (هايدي) في مسلسل "الأب الروحي".
شاهد.. إنجي أباظة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إنجي أباظة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إنجي أباظة في أحدث جلسة تصوير
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