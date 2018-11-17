شاهد.. إنجي أباظة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة الشابة إنجي أباظة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد الكشكى، واعتمدت إنجي في جلسة التصوير علي اطلالاتها .





وتألقت "انجي" في جلسة التصوير بإطلالة أنثوية أنيقة بفستان اسود بسيط ، يخلو من التطريزات ،مع الميك اب ارتيست سولي و تم التنسيق مع شريف فؤاد.



وكانت إنجي ظهرت في العديد من الأدوار ولكنها لمعت مؤخرًا في شخصية (هايدي) في مسلسل "الأب الروحي".

