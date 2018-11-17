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رياضة

أهلاوي أو زملكاوي .. لن تنجو من الاتهامات في منتخب مصر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
لن تنجو من الإشارة نحوك باتهامات اختياراتك حسب انتمائك سواء أهلاويا أو زملكاويا، خاصة إذا توليت منصبا في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وحتى إن كنت الرجل الثاني أي مدرب عام أو مساعد. 

هذا ملخص الاتهامات الفترة الأخيرة .. ارتفعت كثيرا أثناء تواجد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، ضمن جهاز هيكتور كوبر، حيث لم ينج من اتهامات اضطهاده للاعبي الأهلي في كل معسكر للفراعنة، وكأنه يفرض اختياره على الأرجنتيني المخضرم، والذي يعرف عنه على مدار تاريخه "بالعند" في قراراته.

الأزمة بدأت بانفجار مشكلة بين كوبر وحسام غالي لاعب الأهلي السابق، وبناء عليها قرر هيكتور كوبر عدم انضمام غالي مجددا للفراعنة، وفي لمح البصر اتجهت الأنظار وأصابع الاتهام لنبيه الزملكاوي، وأنه السبب في استبعاد كابتن الأهلي، لتمر الأيام ويعلنها الأرجنتيني رسميا "غالي لا تعجبه طريقة لعبي.. وأنا المدرب وليس هو".

وقياسا على نفس المبدأ فنبيه هو السبب في استبعاد وليد سليمان وعمرو السولية وغيرهم من لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى الهداف المعتزل عماد متعب، متغافلين أن رؤية الجهاز الفني التي استهدفت المحترفين والاعتماد عليهم مع الرغبة في النزول بمعدل الأعمار.

والغريب أن في تلك الفترة تم الاعتماد على مروان محسن مهاجم الأهلي بشكل أساسي في منتخب مصر واستبعاد باسم مرسي هداف الزمالك لعدم التزامه بتعليمات كوبر ولتصريحاته غير اللائقة تجاه المنتخب، وحينها كان لسان حال أصحاب توزيع الاتهامات "كوبر" متمسك بمروان بالعند في أسامة نبيه!.

وصل منتخب مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة "و زي ماروحنا زي ماجينا"، وانتهى عقد كوبر وجهازه الفني وجاء المكسيكي خافيير أجيري وضمن جهازه هاني رمزي لاعب الأهلي ومدرب المنتخب الأوليمبي السابق مع الإبقاء على أحمد ناجي مدربا لحراس الفراعنة.

هل توقفت اتهامات الانتماء؟ بالطبع لا ، فلماذا لم يضم أجيري محمود علاء مدافع الزمالك وهداف الفريق برصيد 8 أهداف حتى الآن، لا تبحث عن إجابة فبالتأكيد هاني رمزي السبب، فهو أهلاوي ويضطهد لاعبي الزمالك، تلك بعض من الاتهامات الجديدة للمدرب الجديد.

وتناسى "المتعصبون" انضمام لاعبين آخرين من القلعة البيضاء، غافلين أيضا عدم ضم وليد سليمان وهو في قمة تألقه مع الأهلي، وهو ماجعله يعلن اعتزاله دوليا، وأحمد فتحي صاحب التاريخ الكبير مع المارد الأحمر والفراعنة، رغبة في النزول بمعدل الأعمار لبناء منتخب متوسط الأعمار لخوض المنافسات القارية والدولية الفترة القادمة.

وتناسى أيضا الجميع، أن محمود علاء أحد العناصر الأساسية في تشكيل فريق رمزي أثناء قيادته الفنية للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد 2012.

الأمر لم يبدأ عند نبيه ورمزي ولم ينته عند هذا الحد، فالتعصب لدى بعض مشجعي كرة القدم، لن ينتهي سواء في مصر أو في أي دولة في العالم، ولعل الأيام واختيارات كوبر ثم أجيري فسرت أنه رؤية فنية بحتة، خاصة أن عدد المحترفين أصبح أكبر من أي فترة مرت على الكرة المصرية.

ولو عادت بنا الأيام إلى العصر الذهبي لمنتخب مصر وجيل الثلاثية في عهد المعلم حسن شحاتة أحد رموز الزمالك سنتذكر اتهامه بمجاملة لاعبي الأهلي على حساب ناديه السابق، تلك الاتهامات لن تنتهي، ناهيك عن الحب والكره بين اللاعب والمدرب، وهذا هو حال كرة القدم في العالم، ولكن في الكرة المصرية "زيادة حبتين".
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