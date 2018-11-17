أسوان الدولي لأفلام المرأة يفتح باب التقديم لـ 5 ورش للأطفال والشباب في دورته الثالثة

أعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، عن بدء قبول طلبات الالتحاق بورش دورته الثالثة بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري.



وقال سيد عبد الخالق مدير الورش: "ستقام خلال الفترة من 13 إلي 19 فبراير ويعتمد برنامجها على تعزيز دور الشباب فى المجتمع من خلال منحه الفرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما كأحد وسائط التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 سنوات وحتى 35 سنة من أبناء محافظة أسوان.



وأضاف عبد الخالق: يقيم المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع".



وأوضح "سيد" أن المهرجان يقدم أيضًا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان" الذي حصد ما يزيد على 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة علي مستوي الكتابة والإخراج والإنتاج، ويشارك كل متدرب فى صناعة فيلم يقدم فى نهاية الورشة.



كما يقيم المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة ويقوم بالإشراف عليها والتدريب الفنان "إبراهيم سعد" منتج ومخرج ومؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم بالقاهرة، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.



وتضم ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى بقيادة المخرجة الشابة "عايدة الكاشف"، وتستهدف الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.



ويمكن التقدم للاشتراك في ورش من خلال الموقع الرسمي للمهرجان بداية من يوم 20 نوفمبر الجاري ثم إرسال الاستمارة مصحوبة بصورة شخصية للمتقدم مع مراعاة كتابة اسم المتقدم والورشة المراد الاشتراك بها في عنوان الرسالة.



وأعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، والمهرجان يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.

