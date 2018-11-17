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فن

الأمير تشارلز يكرم توم هاردي في احتفالية خاصة ..صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
كرم الامير تشارلز النجم البريطاني توم هاردي في قصر بيكنجهام البريطاني في احتفالية خاصة أقيمت أمس الجمعة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان هناك علاقة قوية تجمع الامير تشارلز مع هاردي الذي يحرص على حضور جميع الاحتفالات الملكية الخاصة منها حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل شهر مايو الماضي.

يذكر أن آخر أعمال توم هاردي السينمائية فيلم venom الذي حقق إيرادات هائلة في شباك تذاكر السينما العالمية.
الأمير تشارلز يكرم توم هاردي في احتفالية خاصة ..صور
الأمير تشارلز يكرم توم هاردي في احتفالية خاصة ..صور
الأمير تشارلز يكرم توم هاردي في احتفالية خاصة ..صور
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