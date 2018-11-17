علي جمعة: الدعوة للإلحاد ليست فلسفة لكنها إرادة لتحطيم الوجود

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الملحد متمرد ويؤذي نفسه، مضيفًا: الدعوة للإلحاد ليس فلسفة لكنها إرادة لتحطيم الوجود.



وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أنه لو اتبعنا السنن الإلهية في القرآن الكريم، ومنها سنة التعارف والتوازن لوصلنا إلى مقررات في العلوم الاجتماعية تجعل النموذج المعرفي للإنسان يتوصل إلى الحقائق التي تؤكد أن هناك إلهاً.



وتابع: الملحد يدعو إلى عدم الاعتراف بوجود إله ، ويخشى ذلك لأن كل من أقوى منه سيقتله.



