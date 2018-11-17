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مكرم محمد أحمد: أمريكا تسعى لحل أزمة قطر لتحقيق مصالحها.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:03 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى فك التحالف الرباعي والتصالح مع قطر لتحقيق مصالحها، بحجة وحدة الخليج ومنع الانقسام.

وأضاف "مكرم " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" في بداية حكم دونالد ترامب اتهم قطر بدعم وتمويل العناصر الإرهابية ثم توقف عن الحديث عن قيام قطر بدعم الإرهاب".

وتابع:" وزراء خارجية الدول الأربعة المقاطعة لقطر اجتمعوا مؤخرا، وأكدوا على ضرورة عقاب كل من يقف خلف إشعال الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وأن تكون هناك ضمانات لمنع دعم قطر للإرهاب".

وأكمل:" الرئيس السيسي أكد كثيرا على ضرورة الإبقاء على الدول لأنها حق من حقوق الإنسان".
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