مفتي دمشق: الصراع بين الحق والباطل سنة كونية

قال الشيخ عبدالفتاح البزم، مفتي دمشق، إن الصراع بين الحق والباطل سُنة الله تعالى فى الكون، مشيرًا إلى أن الله لو شاء لكانت الأرض تعيش فى استقرار.



وأضاف «البزم»، خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «الصراع فى الأرض أصبح بين الدول والأشخاص، وسيظل موجودًا إلى يوم القيامة».



وأشار مفتي دمشق، إلى أن السفهاء موجودون في كل زمان وليس في عصر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

