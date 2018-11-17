حسب الله: مشاركة السيسى فى جنازة النعمانى دليل أن مصر لا تنسى شهداءها

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جنازة الشهيد البطل العقيد ساطع النعمانى دليل قاطع على أن الرئيس السيسى لايمكن أن ينسى أبدا شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.



قال " حسب الله " فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين مساء اليوم أنه يجب على جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ان تعى ان مشاركة الرئيس السيسى فى جنازة البطل " النعمانى " تعنى مشاركة الـ 100 مليون مصرى فى تشييع جثمان البطل الشهيد الى جنة الخلد باذن الله تعالى مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم والقائد الرئيس السيسى وابطال الجيش والشرطة البواسل لن يهدأ لهم بال حتى يتم تطهير مصر من دنس ورجس الارهاب والارهابيين.