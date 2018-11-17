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توك شو

اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
توك شو
يقدم طارق علام، فى الساعة 11 مساء اليوم، حلقة خاصة متميزة من برنامج "هو ده" الذى يذاع على قناة المحور.

فى الفقرة الأولى يقد طارق علام انفرادا جديدا من رحلاته فى كل أنحاء المعمورة، حيث يقدم صورة شخصية له التقطت فى المكان الذى ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فى مدينة مكة المكرمة، ويشرح كيفية الوصول إلى هذا المكان، وما هو الحال إليه حاليا ثم يلتقى فى الجزء الثانى فى أكبر صلح يقام مع مديرية أمن الجيزة فى قرية طموة ما بين أسرتين، الذى سقط فيه أحد الضحايا، وتحدث مفاجآت أثناء الصلح برعاية مسئولى مديرية أمن الجيزة.

وفى الجزء الثالث من البرنامج يقدم طارق قصة كفاح شاب أمنيته كرسى كهرباء ويقوم برعايته صديقه وزميله فى المدينة الجامعية، ثم فى فقرة إسعاد المصريين يلتقى مع عشرة أشخاص من الذين فازو بعمليات السمنة، وأيضا عدد من الغارمين الذين تم الإفراج عنهم من خلال حلقات البرنامج ومنهم حالة رجل من محافظة الشرقية الذى تعرض لقصة مأساوية يقوم بشرحها مع طارق.
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
اليوم.. حالات إنسانية واجتماعية مع طارق علام في برنامج هو ده
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