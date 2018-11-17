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فن

أحمد الفيشاوي يقوم بجولة فنية لترويج عيار ناري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يقوم الفنان أحمد الفيشاوى مساء اليوم بجولة في عدد من سينمات مدينة 6 أكتوبر للترويج لفيلمه الأخير "عيار ناري"، والذي عرض بالدورة الثانية من مهرجان الجونة، كما اختتم الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

تدور أحداث الفيلم حول اشتباكات لاظوغلي.. تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.

ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

فيلم "عيار نارى" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربه بالإخراج.


أحمد الفيشاوي يقوم بجولة فنية لترويج عيار ناري
أحمد الفيشاوي يقوم بجولة فنية لترويج عيار ناري
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