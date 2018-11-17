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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو بالخانكة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:17 م
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
إبراهيم الهوارى
نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الخانكة، في القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 2 كيلو بانجو،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بضبط كل من: "أحمد. س" و"مصطفي. س" و"إسلام. ع" عاطلين.

وبحوزتهم 2 كيلو من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الأول.

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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