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رياضة

نجم دفاع الأهلي يشارك في تأهل مالي إلى أمم أفريقيا 2019

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق منتخب مالي فوزًا على مضيفه الجابون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دانجوندجي" بالجابون ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وأحرز هدف المباراة الوحيد موسى دومبيا في الحادية عشرة من عمر اللقاء ليهدى منتخب بلاده نقاط المباراة، ليقود مالي للتأهل لأمم إفريقيا 2019 الكاميرون.

وشارك في اللقاء المالي ساليف كوليبالي نجم دفاع الأهلي المصري وتألق في أحداث مجريات المباراة بإبعاد عدد من الكرات من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع منتخب مالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد الجابون المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
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