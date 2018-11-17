شرطة التموين تضبط 88 قضية بمضبوطات أبرزها 223 طن سلع مدعمة ومغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 88 قضية بمضبوطات ٢٢٣ طن و٧١ ألف لتر بنزين و٢٨ ألف عبوة .



جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وشمل أبرز هذه القضايا ضبط مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، كائن بدائرة مركز شرطة الصف (بالجيزة) لقيامه بالتلاعب بأرصدة الدقيق البلدى المدعم ، وإنقاص وزن الشكائر عند التعبئة بكمية قدرها 750 جراما فى الشيكارة تزن 50 كيلو جراما، وتم ضبط كمية قدرها 120طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل عبوات ، تمهيدًا لتوزيعها على المخابز ، وتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط المدير المسئول عن محطة وقود للسيارات " غير مرخصة" ، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة ، بلغت نحو 43 ألف لتر "بنزين 80 ، 92 ") ، تمهيدًا لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنت شرطة التموين من ضبط تاجر سلع غذائية ، وقائد سيارة نقل ، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بالإسكندرية) لحيازته وتوزيعه كميات من منتجات الألبان "جبن"، وزنت نحو (1,450 طن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .. تمهيدًا لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار استمرار باقي الحملات.