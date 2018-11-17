ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: أحد الصالحين في دولة المغرب جمع 7 مجلدات في صيغ الصلاة على النبي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن أحد الصالحين في دولة المغرب جمع 7 مجلدات في صيغ الصلاة على النبي التي لم تذكر من قبل.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن كل من يسيء للنبي علينا مواجهته بمجلس صلاة على النبي، ووقتها ستكون صورتنا راقية جدا وستبكي العالم.

وتابع: الدعاء إذا كان بين صلاتين على النبي كان مقبولا ان شاء الله ، وكثرة الصلاة على النبي نتعلم منها كيف تحسن علاقتك بربك ووسيلة للتوبة والتوفيق .
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل وأسرار الزواج السري لخاشقجي من مصرية في أمريكا.. الزوجة السرية تكشف بالدلائل والمستندات حقيقة ادعائها.. عائلة الصحفي السعودي وخطيبته التركية يرفضان التعليق.. صور

منتصر الرفاعى يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلى ..فيديو

مفاجأة .. أزارو يهدد بمقاضاة الأهلي أمام الفيفا

خالد الجندي: أمران يساعدان على رؤية النبي محمد في المنام

أب وأم يقتلان طفلتهما بطريقة مروعة لرفضها النوم.. صور

مفاجأة وراء حرمان محمد صلاح وأقاربه من التصويت فى انتخابات مركز الشباب..صور

اشتعال المنافسة في انتخابات مركز شباب محمد صلاح بالغربية.. صور

مفاجأة.. أولياء الأمور يبرئون مسئولي حضانة الإسكندرية من سوء معاملة الأطفال

رسميًا.. جزر القمر تهدي المغرب التأهل لـ أمم أفريقيا 2019

افتتاح أول مطعم لبيع الصراصير المشوية فى لندن

شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

المتهم بتشويه طفل دمياط بمادة كاوية خلال خروجه من الحضانة: ارتكبت جريمتي للانتقام من والده

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

فيديو

مكرم: مصر رفضت الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في تخريب ليبيا.. فيديو
مكرم محمد أحمد: احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية كبيرة .. فيديو
مكرم محمد أحمد: أمريكا تسعى لحل أزمة قطر لتحقيق مصالحها.. فيديو
رئيس التنظيم والإدارة بقناة السويس تكشف علاقة إسعاد الموظفين بالنتائج الجيدة للهيئة
مكرم محمد أحمد: عودة الإخوان للمشهد مستحيلة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟