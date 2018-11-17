علي جمعة: أحد الصالحين في دولة المغرب جمع 7 مجلدات في صيغ الصلاة على النبي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن أحد الصالحين في دولة المغرب جمع 7 مجلدات في صيغ الصلاة على النبي التي لم تذكر من قبل.



وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن كل من يسيء للنبي علينا مواجهته بمجلس صلاة على النبي، ووقتها ستكون صورتنا راقية جدا وستبكي العالم.



وتابع: الدعاء إذا كان بين صلاتين على النبي كان مقبولا ان شاء الله ، وكثرة الصلاة على النبي نتعلم منها كيف تحسن علاقتك بربك ووسيلة للتوبة والتوفيق .

