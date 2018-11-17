مكرم محمد أحمد: احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية كبيرة .. فيديو

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحملة المعارضة لدونالد ترامب أضرته، لأنه متهم بتشجيع للكراهية والعنصرية ودعوات القتل الجماعي.



وأضاف "مكرم " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دونالد ترامب حقق كما من الإنجازات الاقتصادية مكنت أمريكا من إنهاء قضية البطالة.



وتابع:" على الرغم من فوز الديمقراطيين في مجلس النواب، وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، إلا أن احتمالية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة كبيرة".

