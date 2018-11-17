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أخبار العالم

اصطدام حافلة مشجعين بسيارة متفجرات في سيدني

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:13 م
اصطدام حافلة بعربة
اصطدام حافلة بعربة متفجرات في سيدني
قسم الخارجي
اصطدمت حافلة صغيرة تحمل مجموعة من المشجعين كانوا في طريقهم إلى إحدى المباريات بسيارة معبأة بنوع من المتفجرات الخطيرة، في مدينة سيدني الأسترالية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعند انقلاب السيارة تبعثرت المتفجرات في أماكن مختلفة على طول الطريق السريع مما أدى إلى اختفاء معظمها في العشب الطويل.

وقضت الفرقة المسئولة عن إبطال المتفجرات ساعات طويلة وهي تجوب الطريق السريع في تلال سيسل غرب مدينة سيدني بأستراليا، بعد الكشف عن وجود 48 كبسولة متفجرة داخل السيارة قبل الاصطدام.

وتم استدعاء فرق الطوارئ إلى مكان الحادث بعد الساعة التاسعة صباحًا عندما اصطدمت الحافلة بالسيارة، مما أدى إلى تحطمها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن مفرقعات السكك الحديدية تستخدم بشكل أساسي كوسيلة لتنبيه سائقي القطارات بضرورة التوقف، حيث تحدث انفجارًا عند مرور القطار من فوقها.

وتمكنت الشرطة من العثور على 45 كبسولة من المتفجرات ولكن لم يتم العثور على الثلاثة المتبقية.

ولم يصب أحد في الحادث، لكن الشرطة لا تزال تحقق في ملابساته.
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