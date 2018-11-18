اليوم.. ندوة تثقيفية حول إنجازات مبادرة فيروس سي ببنها

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها بالتعاون مع مديرية الصحة اليوم الأحد، ندوة تثقيفية حول إنجازات وتحديات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات





وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام إنه لم يعد أمامنا سوى 14 يوما وتنتهي الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بمحافظة القليوبية في 30 نوفمبر الجاري لذلك ستناقش الندوة التثقيفية مشاركة شباب الجامعة ما تم تحقيقه من إنجاز واهم التحديات التي تواجهنا خلال الأسبوعين القادمين حيث تم إجراء الكشف والتحليل لعدد 2 مليون بنسبة 75 % من المستهدف وما زال أمامنا 900 ألف مستهدفين في تلك الحملة القومية لم يتم إجراء التحليل لهم



