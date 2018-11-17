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مكرم: مصر رفضت الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في تخريب ليبيا.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:23 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الميليشيات تنهب ثروات ليبيا، موضحًا أن مصر لها رؤية واضحة قائمة على وحدة الجيش الليبي لأن تحقيق ذلك يعتبر أقصر طريق لوحدة المجتمع الليبي.

وأضاف "مكرم " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر استطاع أن يصنع جيشا وطنيا يحارب باسم ليبيا لدحر العناصر الإرهابية في ليبيا.

وتابع:" أحيي وأحترم الموقف المصري المتمثل في رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في دمار وتخريب ليبيا في مؤتمر باليرمو، ومصر تؤكد أن كل من شارك في التخريب والتدمير والإرهاب لا يجلس على طاولة النقاش".
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