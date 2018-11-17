مكرم: مصر رفضت الجلوس مع أطراف إخوانية شاركت في تخريب ليبيا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الميليشيات تنهب ثروات ليبيا، موضحًا أن مصر لها رؤية واضحة قائمة على وحدة الجيش الليبي لأن تحقيق ذلك يعتبر أقصر طريق لوحدة المجتمع الليبي.





وأضاف "مكرم " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر استطاع أن يصنع جيشا وطنيا يحارب باسم ليبيا لدحر العناصر الإرهابية في ليبيا.



