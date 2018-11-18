قطاع الاتصالات خلية نحل لاستقبال «كايرواى سى تى »..المعرض برعاية الرئيس السيسى ..ويستضيف 3 مؤتمرات جديدة لأول مرة..زيادة بنسبة 50% في مساحة المعرض.. أسامة كمال : نواصل احتضان رواد الأعمال

المعرض يعقد في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت شعار "قيادة التحوّل"

استعدادات مكثفة للدورة الثانية والعشرين لمعرض Cairo ICT

أسامة كمال : زيادة ضخمة في مساحة المعرض والشركات العارضة













يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكبر حدث سنوى بمصر متخصص فى كل ما يتعلق بالتطور الرقمى وهو معرض مؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا التي تُعقد تحت شعار "قيادة التحوّل Driving Transformation"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





كشف أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة للمعرض عن وجود زيادة بنسبة 50% في مساحة المعرض مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.





أضاف "انطلاقا من أهمية المعرض كأداة للترويج الخارجي لصناعة التكنولوجيا المصرية، فقد أطلقنا حملة إقليمية ضخمة، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الثانية والعشرون للمعرض تواجدا مكثفا من جانب الزائرين الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم، بزيادة 100% عن عدد الأجانب الذين زاروا المعرض في دورته الماضية".





يتصدر "التحول الرقمي" المشهد خلال الدورة الثانية والعشرين للمعرض، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهو التوجه الرئيسي الذي تركز عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت قيادة الدكتور عمرو طلعت بتوجيهات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





ويشهد المعرض في دورته الثانية والعشرين، استضافة 3 مؤتمرات جديدة تقام لأول مرة، وهي "قمة الحكومات للتحول الرقمى" و "المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل" و " المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم".





# قمة الحكومات للتحول الرقمى: سيحمل اسم "dot-gov MEA" والتى يشارك بها العديد من البلدان الإفريقية مثل: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا وتتضمن جلسات نقاشية موسعة حول مستقبل الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد تطبيق مفهوم التحول الرقمي، والنهوض بالقطاع العام في مصر ضمن خطة 2030، كذلك سيتم تقديم نصائح عملية لتطبيق مفهوم الحكومة الذكية من أجل تشجيع المواطنين على التواصل مع الحكومة بشكل إلكتروني، وكذلك تشجيع الحكومات على إنشاء منصات تفاعلية لتقديم خدماتها، والاستماع لخبراء الصناعة والتعرف على تطلعاتهم لفرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التحول الرقمي.





# المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل سيحمل اسم "Trans MEA 2018" ويتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض بدلا من تدخل البشر، ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كل من النقل البري والنهري والجوي والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا.





# المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم الذي يحمل اسم "LEARN-TECH MEA" ويتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكتروني بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتي ميديا المستخدمة في مجال التعليم، وهو ما يتواكب مع خطة تطوير منظومة التعليم التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليا.





واستغلالا للنجاح الهائل الذي حققه خلال الدورتين السابقتين للمعرض، سيقام "ملتقى الابتكار - Innovation Arena" للعام الثالث على التوالي داخل المعرض، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة، بجانب تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية بحضور كبار رجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم النصائح لهؤلاء الشباب وتوجيههم بشكل علمي ومنهجي.





ويشهد المعرض استضافة الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى "Pafix"، والذي كان له دور كبير على مدار السنوات الماضية في توجيه أنظار المصريين لأهمية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.





وسوف تشهد الدورة الحالية مشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الرائدة داخل مصر سواء البنوك الحكومية أو البنوك العالمية، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.





كما يشهد المعرض استضافة الدورة الرابعة لـمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولى DSS" الذي يستضيف نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت، بجانب مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العملاقة المتخصصة في تطوير الحلول الأمنية التكنولوجية لعرض احدث التقنيات العالمية والحلول المتكاملة فى مجال الأمن والحماية والدفاع واستعراض الوسائل الحديثة فى مكافحة الارهاب بالأضافة إلى الخدمات والتقنيات المتطورة المستخدمة فى مجالات الإطفاء والحلول الأمنية المتطورة التى تساعد فى تأمين الحدود.





أيضا ستقام على هامش المعرض، فعاليات الدورة الرابعة لـمؤتمر المدن والمجتمعات الذكيةIntelli-Cities ، والذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل، والتي تساهم في ربط جميع الخدمات بطريقه مميكنه ذات تقنيه حديثه والوصول بأفضل مدينه عالميه على ارض مصريه بما فى ذلك الحفاظ على الطاقة.





وشهدت الدورة الماضية للمعرض نجاحا منقطع النظير، بدءا من افتتاح المعرض بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونخبة من الوزراء والسفراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومرورا بالمبادرات التي تم إطلاقها خلال المعرض، والاتفاقات الثنائية التي وقعتها الشركات المشاركة سويا، وتحقيق معدلات نمو كبيرة في أعداد زوار المعرض.



