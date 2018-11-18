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اقتصاد

ارتفاع الأوراق المالية بالعملة الأجنبية للبنوك إلى 17.9 مليار جنيه في أغسطس

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
انخفض حجم الأوراق المالية للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية إلي 17.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 19.12 مليارا في يوليو من نفس العام بفارق 1.22 مليار جنيه، ومقارنة بـ 18.99 مليارا في يونيو 2018، بإنخفاض حجمه 1.1 مليار جنيه.

كشف تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن إجمالي الأوراق المالية للقطاع الخارجي بالعملة الأجنبية بلغت 17.6 مليار جنيه مقابل 18.1 مليارا في يوليو 2018 ومقارنة بـ18.441 مليارا بنهاية يونيو 2018 .

وبلغت أرصدة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بالعملة الأجنبية نحو 420.8 مليارا في أغسطس الماضي مقابل 420.1 مليارا في يوليو 2018 ومقارنة بـ 418.442 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
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