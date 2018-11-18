ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر التشغيل والصيانة برعاية مدبولى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:43 ص
مدبولي
مدبولي
آمنة عبدالعظيم
تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر التشغيل والصيانة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالدول العربية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويشارك بالمؤتمر عدد من مسئولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان المصرية على رأسهم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من رؤساء الشركات التابعة، وعدد من مسئولى قطاع المرافق بالدول العربية.

كما تقدم دولة السعودية عرض لتجربة تحلية مياه البحر التى تعتمد عليها المملكة بصورة كبيرة، وتعد أكبر منتج لمياه التحلية فى العالم بمعدل 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.

وتستهدف مصر نقل الخبرة السعودية بمجال التحلية نظرا لتوجه الدولة نحو تنفيذ عدة محطات مياه شرب تعتمد على التحلية ببعض المناطق الساحلية ومدن الجيل الرابع، وعلى رأسها الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التموين: لا نملك آلية جديدة لمتابعة 3 ملايين طلب فقد البطاقات

شاهد.. ماذا يفعل أشهر صانع أجبان في سويسرا.. اعتقاد يفوق التصور

علاج آمن لجميع أنواع المغص والقيء

فيسبوك يتعرض لعطل مفاجئ

أغرب سبب لحدوث الجرائم في أمريكا

الزمالك يرسل أوراق انتهاء أزمة المحمدي لـ فيفا

شاهد.. أسود متوحشة تفترس جاموسة ضخمة على طريق عمومي

شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

نائبة: الحكومة لن تفرط فى حق أى مواطن مصرى بالخارج

الملحن محمد رحيم يغنى للشهيد ساطع النعمانى.. فيديو

طقوس الاحتفال بالمولد النبوي في أسوان.. 33 طريقة صوفية تطوف شوارع المحافظة.. والذكر ينطلق من الدورة وسرادق العزاء.. صور

تعرف على أول رسالة يطلقها الإنسان إلى المخلوقات الفضائية.. تفاصيل مذهلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟