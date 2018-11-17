ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مرصد الكهرباء : 12 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم /السبت/ بلغت 12 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 24 ألف ميجاوات مقابل 22 ألفا و800 ميجاوات أمس.. مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و500 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة السادسة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر مرصد الكهرباء نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة البرتغال وإيطاليا فى دورى الأمم الأوروبية

رئيس السكة الحديد: غرف طوارئ بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

منتصر الرفاعى يكشف حقيقة انتقال كهربا للأهلى ..فيديو

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم

أب وأم يقتلان طفلتهما بطريقة مروعة لرفضها النوم.. صور

مفاجاة غير متوقعة فى ميزانية النادى الاهلى لعام 2018

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

سيد عبدالحفيظ يصل إلى الأهلي اليوم لتولي منصب مدير قطاع الكرة

403 ملايين جنيه فائض ميزانية الأهلي في 2018

أخويا البطل.. أغنية جديدة لروح الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

أحمد موسى: مصر تواجه أخطر تنظيم سري في العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

المتهم بتشويه طفل دمياط بمادة كاوية خلال خروجه من الحضانة: ارتكبت جريمتي للانتقام من والده

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

فيديو

أطفال عزبة سعيد المنكوبة بالسيول في أسيوط يستحمون في مياه الأمطار..صور
شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي
أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو
عكاشة: رسالتى للدكتوراة دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية.. فيديو
أحلام تطرح كليب أغنية احلف على اليوتيوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟