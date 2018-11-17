مرصد الكهرباء : 12 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم /السبت/ بلغت 12 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأوضح المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /السبت/ يبلغ 24 ألف ميجاوات مقابل 22 ألفا و800 ميجاوات أمس.. مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و500 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة السادسة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر مرصد الكهرباء نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

