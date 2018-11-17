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عكاشة: رسالتى للدكتوراة دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:48 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه حصل على دكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية، وكان بحث الرسالة بعنوان "دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية"، وتابع متهكما: "أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة".

وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "الدكتوراه بتاعتي علمتني حاجات كتير، وبدأت رحلة دراساتي العليا في معهد الدراسات البيئية في جامعة عين شمس، وذلك قبل الحصول على الدكتوراه من امريكا، وكانت الدراسات العليا عن الإعلام البيئي، ومن يريد أن يتعلم من أجل العلم؛ عليه أن يتفحص ويبحث ويدرس في كتاب ميلاد حنا، الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".

وتابع: "الفيصل في تحديد سلامة الدكتوراه التي حصلت عليها؛ هو العلم والدراسة التي تزودت بها، وليس الأختام الموجودة على الشهادة من كافة الجهات الرسمية".

وكان قد تلقى موقع صدى البلد توضيحا من الإعلامي توفيق عكاشة، أكد خلاله أنه كان يتهكم على اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه وهو أمر غير حقيقي حيث أنه قام بدراسات عليا في جامعة عين شمس قبل حصوله على الدكتوراه في امريكا، واستنادا الى مصداقية الموقع لزم توضيح الأمر.
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