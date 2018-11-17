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محافظات

رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:44 م
رئيس بنك الطعام يكرم
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
جمالات الدمنهورى
أهدى الدكتور معتز الشهدى درع وفرة للواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، كما قام بتكريم الشخصيات العامة والشركات والاستشاريين لجهودتهما فى دعم مزارع وفرة للإنتاج الحيواني. 

جاء ذلك على هامش افتتاح مزارع وفرة للانتاج الحيواني حيث قام المحافظ و منى محرز نائب وزير الزراعة ومرافقوه بجولة داخل مزرعة وفرة للإنتاج والتسمين تفقدوا خلالها مزرعة الابقار والحلابات، حيث أشادوا بجودة المزرعة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة ووجود أجود سلالات الأبقار بها مشيدين بجهود بنك الطعام فى العمل التطوعى والخدمى

حضر الافتتاح : المهندس حازم الاشمونى – السكرتير العام المساعد و المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  ورئيس مدينة ابو المطامير وأعضاء مجلس ادارة بنك الطعام وممثلى شركة جهينة والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع .
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
رئيس بنك الطعام يكرم محافظ البحيرة ومنى محرز..صور
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