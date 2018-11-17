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أخبار البلد

العامري: "مش لاقيين حد يسمعنا " أكبر جمعية عمومية في تاريخ الطب البيطري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد العامري، نقيب البيطريين ان الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة يوم 23 فبراير القادم ستكون أكبر جمعية عمومية علي في تاريخ الطب البيطري.

واكد العامري، في تصريحات لصدي البلد، ان الجمعية ستعقد وفقا الي قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وتأتي الجمعية باسم مش لاقيين حد يسمعنا ياريس.

واوضح نقيب البطريين، ان الجمعية ناقش مشاكل الدولة المتعلقة بالطب البيطري والطبيب البيطري لسد العجز من الأطباء البيطريين وتوفيق اوضاع الاطباء البيطريين المتعاقدين بعد 39 ابريل 2012.

واضاف العامري، ان من اهم المطالب بالجمعية نقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة علي الموازنة العامة.

وتأتي الجمعية العمومية بقيادة نقيب عام الأطباء البيطريين خالد فاروق العامري و الامين العام للنقابة السيد عبيد.
العامري: "مش لاقيين حد يسمعنا " أكبر جمعية عمومية في تاريخ الطب البيطري
العامري: "مش لاقيين حد يسمعنا " أكبر جمعية عمومية في تاريخ الطب البيطري
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