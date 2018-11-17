ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة بالزقازيق.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:38 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغة وشارع الشمسي بمدينة الزقازيق وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، وتشمل أعمال التجميل إعادة رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لشوارع المدينة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالمناطق المحددة تمهيدًا لإستكمال أعمال تنفيذ خطة التجميل بباقي ميادين وشوارع المحافظة .

قام محافظ الشرقية بتفقد الشوارع الضيقة والمقرر رصفها ببلاط الإنترلوك هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل يستخدم في الشوارع الضيقة.
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة بالزقازيق.. صور
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة بالزقازيق.. صور
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة بالزقازيق.. صور
loading...

ترشيحاتنا

خالد يوسف ناعياً ساطع النعماني: المجد لاسمك

فيديوجراف: القصة الكاملة لتعذيب الأطفال في دار أيتام بالإسكندرية

تشييع جثمان ساطع النعماني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني

مفاجأة وراء حرمان محمد صلاح وأقاربه من التصويت فى انتخابات مركز الشباب..صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

نجم دفاع الأهلي يشارك في تأهل مالي إلى أمم أفريقيا 2019

تغيير اسم الأمير تشارلز إلى جورج حين يصبح ملكا لبريطانيا

أخويا البطل.. أغنية جديدة لروح الشهيد ساطع النعماني.. فيديو

سيد عبدالحفيظ يصل إلى الأهلي اليوم لتولي منصب مدير قطاع الكرة

استفز المصريين فأسكته صلاح.. كيف ناقض رؤوف خليف نفسه في مباراة مصر وتونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

المتهم بتشويه طفل دمياط بمادة كاوية خلال خروجه من الحضانة: ارتكبت جريمتي للانتقام من والده

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

فيديو

أطفال عزبة سعيد المنكوبة بالسيول في أسيوط يستحمون في مياه الأمطار..صور
شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي
أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو
عكاشة: رسالتى للدكتوراة دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية.. فيديو
أحلام تطرح كليب أغنية احلف على اليوتيوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟