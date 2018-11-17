محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة بالزقازيق.. صور

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغة وشارع الشمسي بمدينة الزقازيق وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، وتشمل أعمال التجميل إعادة رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لشوارع المدينة.





واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالمناطق المحددة تمهيدًا لإستكمال أعمال تنفيذ خطة التجميل بباقي ميادين وشوارع المحافظة .



