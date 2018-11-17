ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:49 م
محافظ البحيرة يستمع
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالى قرية الدواجن بأبو المطامير
جمالات الدمنهورى
التقى اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة مجموعة من أهالي قرية الدواجن شرق الكيلو 59 حاملين معهم عدد من المطالب تمس احتياجات اهالي القرية من الخدمات واستمع إلى مطالبهم وكان أهمها عمل كوبرى مشاه على الطريق الفرعي الموازي للطريق الصحراوي، ومطب صناعي اضطراري للحفاظ علي سلامة وأرواح الاهالي علي الطريق الصحراوي السريع. 

كما طالب الاهالى من محافظ البحيرة، برصف الطريق المتفرع من الطريق الرئيسي بطول 800م، وتوصيل الاسفلت من نفس الطريق الي مدرسة خالد ابن الوليد المشتركة، بالإضافة الي احتياجات القرية الملحة من خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.

ووعد المحافظ الأهالي بدراسة مطالبهم والعمل على تحقيقها وفقا للأولويات وقام المحافظ اللواء بجولة داخل القرية سيرا علي الأقدام يرافقه رئيس الوحدة المحلية حيث قدم الأهالي الشكر للمحافظ للاستماع لهم والاستجابة لمطالبهم.
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أهلاوي أو زملكاوي .. لن تنجو من الاتهامات في منتخب مصر

سقوط سور محور صفط اللبن ومصرع رجل وامرأة .. صور

بورصة لاعبي الدوري تشتعل استعداداً للميركاتو الشتوي

403 ملايين جنيه فائض ميزانية الأهلي في 2018

تغيير اسم الأمير تشارلز إلى جورج حين يصبح ملكا لبريطانيا

حسام غالي يصل مقر الأهلي بالجزيرة ويجتمع مع الخطيب

شاهد.. كهربا يظهر برفقة لاعبي الأهلي بعد أنباء انضمامه

جواهرجي: صناع الذهب اتجهوا لقيادة التكاتك

رسميًا.. جزر القمر تهدي المغرب التأهل لـ أمم أفريقيا 2019

مفيش صاحب يتصاحب .. حكاية طالبين جمعتهما الدراسة وفرقهما كاب

فورين بوليسي: أردوغان نصب نفسه محاميا عن خاشقجي

رئيس السكة الحديد: غرف طوارئ بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

المتهم بتشويه طفل دمياط بمادة كاوية خلال خروجه من الحضانة: ارتكبت جريمتي للانتقام من والده

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

فيديو

شاهد.. مقتل مسؤول التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي
أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو
عكاشة: رسالتى للدكتوراة دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية.. فيديو
أحلام تطرح كليب أغنية احلف على اليوتيوب .. فيديو
مقتل أمير التنظيم ومسئول التدريب العسكري في سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟