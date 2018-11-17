محافظ البحيرة يستمع لمطالب أهالي قرية الدواجن بأبو المطامير.. صور

التقى اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة مجموعة من أهالي قرية الدواجن شرق الكيلو 59 حاملين معهم عدد من المطالب تمس احتياجات اهالي القرية من الخدمات واستمع إلى مطالبهم وكان أهمها عمل كوبرى مشاه على الطريق الفرعي الموازي للطريق الصحراوي، ومطب صناعي اضطراري للحفاظ علي سلامة وأرواح الاهالي علي الطريق الصحراوي السريع.





كما طالب الاهالى من محافظ البحيرة، برصف الطريق المتفرع من الطريق الرئيسي بطول 800م، وتوصيل الاسفلت من نفس الطريق الي مدرسة خالد ابن الوليد المشتركة، بالإضافة الي احتياجات القرية الملحة من خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.



