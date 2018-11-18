محافظ الشرقية: ملف تحسين منظومة الصحة والنظافة على أجندة العمل اليومي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للعمل على تحسين المنظومة الصحية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير الإحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات طبية لتقديم خدمة مميزه للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.



وأكد أن ملفات الصحة والنظافة على قائمة أجندة العمل اليومي ويتضح هذا من خلال جولاتي الميدانية المفاجئة كل يوم لمتابعة أداء منظومة الصحة والنظافة بنطاق دائرة المحافظة.



وأضاف محافظ الشرقية أن ملف تحسين منظومة النظافة على أجندة العمل اليومي لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وترمومتر الأداء لقياس رضا المواطن عن آداء المسئول فالعمل في منظومة النظافة يحتاج إلى تعاون المواطن مع الجهاز التنفيذي وإلتزامة بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة لرفعها للنقط الوسيطة تمهيدًا لنقلها للمدفن الصحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

