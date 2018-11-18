محافظ أسيوط يصطحب تلميذة إلى مدرستها اليوم بعد تعدي معلم عليها بالضرب

يقوم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد بمرافقة التلميذة نورا حسن هارون إلى مدرستها بمركز ساحل سليم بعد رحلتها مع العلاج على خلفية إصابتها بعينها نتيجة تعدي مدرس عليها بالضرب.





كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يفيد ورود بلاغ من مدرسة أحمد أبو حسين الابتدائية بمركز ساحل سليم بإصابة الطالبة نورا يوسف هارون البالغة من العمر 12 عاما بالصف السادس الابتدائى نتيجة تعرضها للضرب على يد أحد المعلمين بالمدرسة ويدعى "ماجد ر.أ " داخل الفصل الدراسى ما أدى إلى إصابتها فى عينها اليسرى إصابة بالغة تم على أثرها نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالواقعة.





وقام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بزيارتها بمستشفى أسيوط الجامعي وقرر المحافظ وقف المعلم عن العمل لمدة شهر لحين انتهاء التحقيقات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد كل من يعرض حياة الطلاب للخطر أو يعتدي على أى طالب.



