منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

صاحب فكرة شيبس الموز:

نسعى لتغيير نمط الاستهلاك إلى منتجات ذات قيمة صحية وغذائية مرتفعة

صاحب فكرة منسوجات الموز:

فريقنا يتكون من 15 فتاة و10 شباب ونهدف للاستفادة من مخلفات الموز

المنسق الإعلامى لمركز دندرة التنموى:

التجربتان من مخرجات المنتديات الاقتصادية السنوية للمركز





انتماؤهم لمركز دندره التنموى الذى يسعى لبناء الإنسان والذى أضحى بمثابة مدرسة تُربى أبنائها على الإبداع وخدمة المجتمع وجعل من شعار"علم بأخلاق+عمل بإخلاص= تنمية مستدامه" مبدئًا لكل أتباعه، كان دافعًا لمجموعة شباب للاستفادة من كافة التجارب التى تعرض أمامهم فى جلسات المنتديات الإقتصادية التى ينظمها مركز دندره التنموى، إضافة إلى حرصهم على استثمار المخلفات التى تنتجها البيئة الزراعية المحيطة وتحويلها لمنتجات نافعه بدلًا من حرقها وتسببها فى أضرار بيئية، أثمر عن منتجين، الأول شيبس من الموز عُرض فى منتدى العام الماضى والآخر منسوجات ومنتجات يدوية من الموز أيضًا فى منتدى العام الحالى.





البداية كانت مع طارق عبدالله" صاحب فكرة إنتاج مسليات من الموز"، والذى قرر ألا يكون مثل آلاف الحاضرين الذين يستمعون لما يشاهدونه دون انتباه أو تركيز، وأن يخرج باستفادة حقيقية من الأفكار المعروضة أمام عينيه، والتى أثمرت عن منتج "موزو" الذى أصبح حديث آلاف الحاضرين فى منتديات دندره، قائلًا: إن فكرة عمل شرائح شيبس من الموز شاهدناها فى مؤتمر دندرة الاقتصادى عام 2015 والذى حمل وقتها عنوان: "طاقات الجنوب.. فرص وتحديات"، حيث تم عرضها كتجربة من دولة أندونيسيا، ففكرت مع بعض الشباب المشاركين فى المنتدى، أن نتبنى هذه الفكرة ونطبقها فى بلادنا، وخاصة أن محافظة قنا رائدة فى زراعة الموز، فكانت البداية الحقيقية بحصولنا على تدريب فى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" التى ترعى الأفكار والشركات البادئة، وتحت مظلة مركز دندره التنموى، قمنا بتطوير الفكرة وعمل منتج شرائح شيبس شبيهه لشرائح البطاطس لكنها من الموز وأطلقنا على المنتج اسم" موزو".





وأضاف عبدالله، بعد خروج المنتج للنور طرحنا كميات منه للمواطنين وهو ما لاقى استحسان كل من تذوق المنتج، بعدها شاركنا فى معارض كثيرة بالقاهرة والاسكندرية دعمت موقفنا، بعدها تم الاتصال بنا من قبل حاضنة الأقصر للمشروعات، فقمنا بعمل مصنع من وحدة انتاج على مساحة 73 متر فى مدينة طيبه بالأقصر، ونستعد خلال الفترة القادمة لتطوير العمل وزيادة وحدات الإنتاج بعد استلام العقد النهائى، فضلًا عن الإقبال الكبير الذى حظى به المنتج اليوم خلال فعاليات منتدى دندره الاقتصادى الرابع، لافتًا إلى أنه يسعى مع فريق العمل لتغيير نمط استهلاك المصريين لمنتجات تحمل قيمة صحيه و غذائية مرتفعه.





فيما قال طه محمد جاد" عضو بمركز دندرة التنموى"، فكرة استخدام مخلفات الموز بدلًا من حرقها أو القائها فى نهر النيل طُرحت فى منتدى دندرة الاقتصادى العام الماضى، فقررنا أن نطور الفكره و نستثمر مخلفات الموز المنتشرة بكثافة فى بلادنا، فقمنا باستخراج ألياف الموز، واستخدمناها فى عمل منسوجات ومنتجات يدويه مثل الكراسى"المقاعد" والأباجورات وبعض الأشكال الأخرى، وهو ما أدى للاستفادة من هذه المخلفات فى عمل منتجات نافعه ومربحه لفريق العمل والمجتمع، ومن ناحية أخرى ساهم فى تغيير ثقافة التخلص بطريقة آمنة وصحية من مخلفات الموز، حيث أدرك الكثير من المزارعين أهمية هذه المخلفات بعد رؤيتهم للمنتجات اليدوية المتميزة التى تُصنع من المخلفات.





وأضاف جاد، المشروع لم يهدف للربح بشكل رئيس بقدر ما كان الهدف خدمة المجتمع، ففريق العمل يتكون حاليًا من 15 فتاة و10 شباب يعملون بدوام كلى فى المشروع، ونعتزم خلال الفترة القادمه التوسع فى المشروع بشكل أكبر لتشغيل أكبر عدد من الشباب والفتيات خاصة فى القرى والمناطق التى تنتشر بها زراعات الموز، مع نشر ثقافه جديده عدم التخلص من الموز بطرق غير آمنه، ونتمنى خلال الفترة القادمة من رجال الأعمال أو المستثمرين المهتمين بالحرف اليدوية أن يكون لهم دور فى دعم ومساندة المشروع من أجل الاستدامه، لأن المشروعات اليدوية تأخذ فترة طويلة حتى تحقق أرباح أو تنفق على نفسها.





من جانبه قال محمد سيد عبدالعليم- المنسق الاعلامى لمركز دندره التنموى، إن المنتديات الإقتصادية السنوية التى ينظمها مركز دندره الثقافى لها العديد من المخرجات والتى تعمل فى الأساس على محورية البناء الانسانى لتحقيق التنمية المستدامه و أهمية غرس القيم الاخلاقية وترسيخ أدبيات العمل، ومن ضمن هذه المخرجات، تجربة عمل شرائح "شيبس" من الموز تم عرضها العام الماضى والحالى والتى بدأت عندما كان الشاب على عبدالله يشاهد ويتابع الفيديوهات المعروضة خلال أحد منتديات دندره الاقتصادية، فقرر تطبيق التجربه وتوجه لمزارع الموز وحاول تحويل هذه الثمرة إلى شرائح شيبس، لكن الموضوع كان صعب فى البداية فشارك فى عدد من التدريبات على رأسها التدريبات التى كانت توفرها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" اليونيدو" التى كانت تساعدنا فى ورش العمل، بجانب ورش تقنيه لشركة ميكروسوفت، وتم انتاج شرائح الموز بجوده صحيه أعلى وطعم مميز.



