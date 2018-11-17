نائب رئيس حزب مستقبل وطن يشيد بكلمة السيسي بمؤتمر التنوع البيولوجى

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ اليوم السبت قائلاً: "جاءت مواكبة للتطورات التي يشهدها العصر وذلك حين أكد أن مصر وضعت دستورًا قويًا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها".





وقال "منظور" في بيان، إن المؤتمر جاء لمناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي وهي قضية التنوع البيولوجي التي توليها مصر أهمية خاصة إدراكًا لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المُقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية، مُؤكدًا أن مصر أطلقت مبادرة تتماشى مع دمج التنوع البيولوجي مع جميع القطاعات المصرية وهذا يعكس عزمها على العمل بآليات جادة لزيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي.



