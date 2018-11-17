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برلمان

نائب رئيس حزب مستقبل وطن يشيد بكلمة السيسي بمؤتمر التنوع البيولوجى

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:38 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ اليوم السبت قائلاً: "جاءت مواكبة للتطورات التي يشهدها العصر وذلك حين أكد أن مصر وضعت دستورًا قويًا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها". 

وقال "منظور" في بيان، إن المؤتمر جاء لمناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي وهي قضية التنوع البيولوجي التي توليها مصر أهمية خاصة إدراكًا لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المُقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية، مُؤكدًا أن مصر أطلقت مبادرة تتماشى مع دمج التنوع البيولوجي مع جميع القطاعات المصرية وهذا يعكس عزمها على العمل بآليات جادة لزيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2018 مُقلقة تعكس تراجعًا واضحًا في النظم البيئية وعلى رأسها الغابات فضلًا عن اندثار عدد كبير من الكائنات الحية تزامنًا مع تراجع قيمة معونات التنمية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بنسبة 21% مقارنة بعام 2015، مُشيرًا إلى أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث حيث تشير الدراسات العلمية إلى أن استهلاك البشرية سنويًا من الموارد الطبيعية يزيد بنسبة أكثر من 30% عما تنتجه النظم الإيكولوجية للأرض من موارد.
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