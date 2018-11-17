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وزيرة الهجرة تكشف موعد وصول جثمان الصيدلي المصرى من السعودية .. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:44 م
وزير الهجرة السفيرة
وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم
حمزة شعيب
أكدت السفير نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أنها كانت حريصة على زيارة أسرة الصيدلي المصري المقتول فى السعودية بمنطقة عين شمس، برفقة وكيل نقابة الصيادلة.

وأشارت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أنها نسقت مع السفير المصري في السعودية للتواصل معه والرد على كافة أسئلة أهالي الصيدلي المقتول، وقالت : "هاتفت السفير وفتحت الإسبيكر، ورد على كل الأسئلة اللي جالت بأذهان أسرة الصيدلي".

ولفتت إلى أن السفير وعد أسرة الصيدلي بوصول جثمان الصيدلي لمصر خلال 3 أيام، لافتة إلى أن الوزارة نسقت مع السفارة ونقابة الصيادلة لتوكيل محامي للحصول على مستحقات الصيدلي، ورفع قضية ضد المواطن السعودي الذي قتل الصيدلي.
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