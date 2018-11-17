نشأت الديهي: الإخوان نكرة في تاريخ الأوطان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دماء كل الشهداء التي سقطت من الجيش والشرطة أو المصريين في رقبة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجماعة أمر واجب.



وأضاف "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه لن تعود جماعة الإخوان مرة أخرى، لأن الدولة المصرية أصبحت لها رؤية قوية، منوهًا بأن جماعة الإخوان لم تترك أي رذيلة من الرذائل إلا وارتكبتها.



وأشار "الديهي، إلى أن كل جرائم الإخوان في ميدان النهضة ورابعة العدوية موثقة، ويجب أن يتذكرها كل مواطن مصري، حتى لا ننسى ما فعلته هذه الجماعة في حق المصريين، متابعًا "الإخوان أصابوا الدين في مقتل، وهم نكرة في تاريخ الأوطان".

