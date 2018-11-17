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مرأة

طريقة مبتكرة لتحضير البيتزا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل يعشق أطفالك تناول البيتزا بأنواعها المختلفة؟، إليك أسهل وأسرع وصفة لتحضيرها كعشاء خفيف، يمكنك تنفيذ هذه الخطوات والمكونات التى تقدمها الشيف إلهام فتحى.

المقادير لتحضير البيتزا ..

1 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 عدد تورتيلا
1 معلقة صغيرة زعتر مجفف
2 معلقة كبيرة صوص (البيتزا)
8 شريحة بيبرونى
3 معلقة كبيرة جبنة شيدر

طريقة التحضير:

في وعاء صغير تخلط الجبن الشيدر مع الجبن الموتزريلا نويغطى خبز التورتيلا بصوص البيتزا ونوزع الجبن الشيدر والموتزريلا على كل قطعة خبز والبيبروني بالتساوي على كل قطعة خبز وننثر الزعتر الجاف على كل رغيف وزيت الزيتون فوق كل قطعة خبز وتخبز في فرن وتقدم.
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