النقابة توضح تطورات قضية مقتل صيدلي بالسعودية

قال الدكتور أحمد دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الدولة كانت علي مستوي حدث مقتل صيدلي بالمملكة العربية السعودية، وقد تابعت وزارة الخارجية كافة التطورات بقوة.





وأوضح دومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أدت واجب العزاء بنفسها، وقامت بإجراء اتصال هاتفي مع السفير المصري بالمملكة العربية السعودية من داخل منزل أسرة الصيدلي الراحل.



