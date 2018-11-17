نشأت الديهي واصفا أبو الفتوح: من الكوادر الإخوانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح كادر من الكوارد جماعة الإخوان الارهابية، التي تركت الجماعة بسبب صراعات على السلطة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن العلاقة بين خيرت الشاطر نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان وأبو الفتوح كانت بها خلافات كثيرة بسبب السعي وراء السلطة، متابعًا "أبو الفتوح كاذب ومخادع، عليه أن يخرج ويعترف بما فعله هو وجماعته في حق المصريين".



وأكد "الديهي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لطمس الحقائق، حتى يتعاطف معهم البعض بأن ما جرى في رابعة العدوية والنهضة مجزرة.