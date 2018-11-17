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الجيش السوري يواصل عملياته لتحرير بادية السويداء الشرقية من قبضة "داعش"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
أ ش أ
حققت قوات الجيش السوري تقدمًا كبيرًا، اليوم السبت، في عملياتها المتواصلة ضد بؤر عناصر "داعش" الإرهابية في منطقة "تلول الصفا" في عمق البادية الشرقية لمحافظة السويداء.

وأكد مصدر عسكري سوري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا كبيرًا في "تلول الصفا" وفرضت سيطرتها خلال عملياتها العسكرية على ما تبقى من المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو "داعش" بعد السيطرة على أعلى التلال.. وقال "إن قوات الجيش قضت خلال عملياته على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتتابع تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت (سانا) إلى مقتل المسؤول العسكري لتنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا المدعو "أبو هاجر الشيشاني" شرق منطقة "قبر الشيخ حسين" قرب "تلول الصفا" في عمق البادية.

ويخوض الجيش السوري منذ نحو 3 أشهر معركة مكثفة ضد آخر جيوب "داعش" المتبقية في بادية السويداء تمكن خلالها من تطهير مساحات واسعة وضمن منطقة جغرافية معقدة، حيث الجروف الصخرية والكهوف التي اتخذها إرهابيو التنظيم مكانًا للتحصن وشن الهجمات نحو نقاط الجيش وقرى ريف السويداء الآمنة.
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