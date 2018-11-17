مهاجم المنتخب الكرواتي: مباراة إسبانيا طريقنا للفوز على إنجلترا

أكد إيفان بيريسيتش، مهاجم المنتخب الكرواتي، اليوم السبت، أنه إذا لعب وصيف المونديال أمام إنجلترا، كما لعب أمام إسبانيا، فمن الممكن أن يحسم نتيجة المباراة لصالحه.



وقال نجم إنتر ميلان، في المؤتمر الصحفي الرسمي، عشية لقاء كرواتيا مع إنجلترا، في دوري الأمم الأوروبية "أعلم أن الفريقين بحاجة إلى الفوز في لقاء الغد".



وأضاف "لا أستطيع تحديد المرشح الأقوى، ولكن إذا قدمنا أفضل مستوياتنا، مثلما فعلنا أمام إسبانيا (خلال الانتصار 3-2)، أعتقد أننا سنفوز بهذه المباراة".



ويدخل "الناريون" تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش هذا اللقاء، وليس أمامهم سوى الفوز، لتجنب الهبوط للمستوى الثاني، والصعود للمرحلة النهائية من البطولة.