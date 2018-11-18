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برلمان

نائب: نحتاج لدول أفريقيا لنجاح بورصة الغذاء العربية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المنطقة العربية لا تمتلك الآليات التي يمكن من خلالها إقامة بورصة سلعية عربية للقضاء على الفقر الغذائي، نظرًا لعدم وجود تزايد في معدلات الإنتاج أو حتى نسب استقرار.

وأضاف الجوهري لـ"صدى البلد"، أنه لتفادي هذه المشكلة يمكن أن نضم دول أفريقية ضمن البورصة تتمتع بوفرة مائية، نظرًا لمعاناة أغلب الدول العربية من أزمة مائية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن وجود بورصة غذائية عربية، سيكون لها مجموعة من الميزات، حيث أنها ستخلق حالة من التنافسية في الأسعار، فضلًا عن تأثيرها على الأسعار العالمية، شريطة أن تكون هناك وفرة في المياه كما سبق وأن أشرنا.
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