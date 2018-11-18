نائب: نحتاج لدول أفريقيا لنجاح بورصة الغذاء العربية

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن المنطقة العربية لا تمتلك الآليات التي يمكن من خلالها إقامة بورصة سلعية عربية للقضاء على الفقر الغذائي، نظرًا لعدم وجود تزايد في معدلات الإنتاج أو حتى نسب استقرار.





وأضاف الجوهري لـ"صدى البلد"، أنه لتفادي هذه المشكلة يمكن أن نضم دول أفريقية ضمن البورصة تتمتع بوفرة مائية، نظرًا لمعاناة أغلب الدول العربية من أزمة مائية.



