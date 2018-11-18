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تعليم

نموذج محاكاة بجامعة القاهرة يجمع تبرعات لأهالى السحيلة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أعلن مروان عبود، منظم نموذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بجامعة القاهرة، عن خطة النموذج الأيام المقبلة.

وأوضح مروان لـ"صدى البلد" أن النموذج يعمل على إطلاق حملة لجمع الملابس الشتوية ومبالغ مالية لدعم أهالى منطقة عشوائية تسمى " السحيلة" نظرا لمعاناة أهلها من الفقر.

يذكر أن نموذج محاكاة الأمم المتحدة يتم تطبيقه من خلال ٩ محاضرات، ويتم من خلالها إعداد الطلاب للمناقشات وكيفية التعرف على القضايا المختلفة والحصول علي مصادر للإفادة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبعد الانتهاء من المحاضرات النظرية، يتم إعداد مؤتمر لملتقي الطلاب المشاركين بالنموذج بعد انتهاء العام الدراسي.
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