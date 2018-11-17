المصري يواجه حرس الحدود بالإسكندرية.. الأربعاء

تلقت إدارة نادي المصري البورسعيدي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول ضد حرس الحدود بدون جمهور.



ويواجه فريق المصري البورسعيدي منافسه فريق حرس الحدود باستاد حرس الحدود بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع.



ويأتي سبب نقل المباراة إلى استاد حرس الحدود هو عدم وجود الموافقات الأمنية حتى تلك اللحظة للعب المباراة على استاد المصري، ليتفق المصري مع حرس الحدود على لعب المباراة باستاد المكس، بينما تلعب مباراة الدور الثاني في استاد المصري.