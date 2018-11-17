أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، صور قيادات التنظيم الإرهابي في شمال سيناء بعد تصفيتهم من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية، بداية من أمير التنظيم الإرهابي ومعاونيه المسؤولين عن التدريب والاستطلاع والتخطيط، موضحا أن تلك الخلية كانت مسؤولة عن محاولة إغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أى حد يده ملوثة بدماء المصريين سيتم القصاص منه من قبل القوات المسلحة والشرطة".



وتابع:" جميع قيادات الصف الأول للتنظيم الإرهابي في سيناء تم تصفيتها، والعملية الشاملة سيناء 2018 مازالت مستمرة وتحقق أهدافها على أكمل وجه".

