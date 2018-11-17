عسكري لبناني: داعش مازال على قيد الحياة كـ تنظيم وليس كـ دولة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، العميد خليل الحلو، إن تنظيم "داعش" الإرهابي مازال على قيد الحياة، ولكن ليس كـ دولة إنما كـ تنظيم، مشيرا إلى أنه في سوريا يسيطر على منطقة "هجين" الواقعة شرق الفرات على الحدود مع العراق، وتلك المنطقة يعيش فيها قرابة 15 ألف نسمة ويتواجد بها 3 آلاف مقاتل من داعش.





وأضاف الحلو خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن تلك المنطقة هاجمتها قوات "سوريا الديمقراطية" منذ فترة وحققت تقدمًا ولكنه بثمن كبير ومُنيت بخسائر كبيرة، متابعًا أنه مع سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة رملية لم يعد بإمكان الطيران الأمريكي مساندة القوات الكردية، وهو الأمر الذي استغله "داعش"للقيام بهجوم معاكس لاستعادة المناطق التي سيطرة عليها قوات "سوريا الديمقراطية".



