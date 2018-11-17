دفن سائحة فرنسية بالأقصر استجابة لوصيتها بحضور القنصل .. صور

شُيع اليوم السبت جثمان السائحة الفرنسية كاترين أنطوان التي وافتها المنية عن عمر ناهز الــ 80 عاما في مدينة الأقصر وذلك عقب موافقة السفارة الفرنسية بالقاهرة ، وذلك استجابة لوصيتها لحبها الكبير للمدينة الاثرية والحضارة المصرية القديمة والتى مكثت فيها آخر أيام عمرها.



وشيعت الجنازة الى مقابر دير الشايب غرب الأقصر بحضور القنصل الفرنسي الفخرى بالاقصر و اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القرنة واصدقاء كاثرين من الجاليات الاجنبية المقيمة بالاقصر وعدد من رجال شرطة السياحة ومحاميها.



وكانت كاترين تقيم بقرية البعيرات التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر لعدة سنوات حيث فضلت الإقامة بالقرب من معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك والملكات حتي تعلق قلبها بالحضارة المصرية القديمة.